Yozgat'ta 21 Yıldır Sahte Kimlikle 15 Milyon Liralık Vurgun

Soruşturmada 4 kişi yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 4 kişinin 65 yaşında vefat eden H.E.'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettiğini tespit etti.

Soruşturmaya göre, Şefaatli ilçesinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayında 87 yaşındaki S.C., 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E.'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldı, bankalardan kredi kullandı ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin etti.

Operasyon, Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlendi; operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

S.C., kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi veya özel belgede sahtecilik" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

