Mersin Erdemli'de Hurdalık Yangını: Kara Duman Korkuttu

Mersin Erdemli'de hurdalıkta çıkan yangında yükselen kara duman panik yarattı; itfaiye 2 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:14
Olayın Detayları

Mersin’in Erdemli ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yükselen yoğun duman gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.

Yangın, Akdeniz Mahallesi Sazbaşı mevkiinde hurda ayrıştırması yapılan bir atölyenin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye çevresinde bulunan hurdalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yükselen kara dumanlar çevrede paniğe yol açtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle yangına müdahale ederek alevlerin tesis içine ve çevrede bulunan meskenlere sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

