Bayrampaşa'da kamyonetten düşen PVC malzemeleri işçiyi yaraladı
Olay ve müdahale
İstanbul Bayrampaşa'da, Kartaltepe Mahallesi Cihan Sokak önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, pencere işi yapan bir işletmenin kamyonetinden malzeme indirilmesi sırasında PVC malzemeleri işçi Yunus E. Ö.'nün üzerine düştü.
Malzemelerin çarpmasıyla dengesini kaybeden işçi yere düşerek yaralandı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus E. Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, malzemelerin kamyonetten işçinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
