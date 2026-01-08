Bayrampaşa'da kamyonetten düşen PVC malzemeleri işçiyi yaraladı

Bayrampaşa'da kamyonetten indirilen PVC malzemelerinin işçi Yunus E. Ö.'nün üzerine düşmesi sonucu yaralandı; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:40
Olay ve müdahale

İstanbul Bayrampaşa'da, Kartaltepe Mahallesi Cihan Sokak önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, pencere işi yapan bir işletmenin kamyonetinden malzeme indirilmesi sırasında PVC malzemeleri işçi Yunus E. Ö.'nün üzerine düştü.

Malzemelerin çarpmasıyla dengesini kaybeden işçi yere düşerek yaralandı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus E. Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, malzemelerin kamyonetten işçinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

