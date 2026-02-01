Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü

Bayrampaşa'da bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle bitişikteki tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü; iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:45
Bayrampaşa'da bulunan bir restoranda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Alevler bitişikteki iş yerine sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir facianın önüne geçti ancak restoranda maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan restoranda saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Restorandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı; olayda iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının restoranın bitişiğindeki tekstil dükkanına sıçramadan söndürülmesi, daha büyük bir hasar ve yaralanmanın önüne geçti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Görgü tanığının ifadesi

Olay anına şahit olan vatandaş Yasin Öztürk, yangın sırasında yaşanan panikten söz ederek şunları aktardı: "Biz kahvaltı yapıyorduk, çok yüksek sesler duyduk. Galiba bacanın içine yağ sızmış. Ondan sonra çıktık. Yağdan dolayı çok yangın sesi geldi. Dumanlar çok yükseldi. Aşağı indik ben itfaiyeyi aradım, ardından yangın tüpü ile müdahale edildi. Müdahale edildikten sonra karşı tarafta komşumuz olduğu için hepsini aradık. Evi tahliye etmelerini söyledik".

Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

