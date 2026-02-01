Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 11.30 sıralarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının bitişikteki tekstil dükkanına sıçramaması muhtemel faciayı önledi. Restoranda maddi hasar meydana geldi.

Olayın gelişimi

Restorandan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu alevler söndürüldü ve dumanların diğer iş yerlerine sirayet etmesi engellendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Görgü tanığı anlatımı

Yasin Öztürk olayı şöyle anlattı: "Biz kahvaltı yapıyorduk, çok yüksek sesler duyduk. Galiba bacanın içine yağ sızmış. Ondan sonra çıktık. Yağdan dolayı çok yangın sesi geldi. Dumanlar çok yükseldi. Aşağı indik ben itfaiyeyi aradım, ardından yangın tüpü ile müdahale edildi. Müdahale edildikten sonra karşı tarafta komşumuz olduğu için hepsini aradık. Evi tahliye etmelerini söyledik"

