Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi

Olayın ayrıntıları

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında yer alan ve 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda, saat 14.30 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangından yükselen dumanın üst katlara yayılması üzerine binada bulunan kaymakamlık çalışanları durumu fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye yetkililerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

