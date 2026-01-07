Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı altındaki 4 aydır kapalı hamamda çıkan yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi; itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:04
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi

Olayın ayrıntıları

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında yer alan ve 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda, saat 14.30 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangından yükselen dumanın üst katlara yayılması üzerine binada bulunan kaymakamlık çalışanları durumu fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye yetkililerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

(DH-RU)

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
4
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
5
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
6
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu
7
Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları