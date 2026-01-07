Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Hamamda Yangın — Çalışanlar Tahliye Edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı binasının altındaki, 4 aydır kapalı hamamda saat 14.30'te yangın çıktı; çalışanlar tahliye edildi, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:16
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Hamamda Yangın — Çalışanlar Tahliye Edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Hamamda Yangın: Çalışanlar Tahliye Edildi

Olay ve müdahale

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesinde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında yer alan ve 4 aydır kapalı olan hamamda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangının oluşturduğu dumanlar üst katlara yayıldı. Dumanları fark eden kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi ve binada bulunanlar kısa sürede tahliye edildi.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NIN ALTINDA BULUNAN VE 4 AYDIR KAPALI OLDUĞU ÖĞRENİLEN HAMAMDA ÇIKAN...

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NIN ALTINDA BULUNAN VE 4 AYDIR KAPALI OLDUĞU ÖĞRENİLEN HAMAMDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BİNAYA YAYILAN YANGIN NEDENİYLE KAYMAKAMLIK ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NIN ALTINDA BULUNAN VE 4 AYDIR KAPALI OLDUĞU ÖĞRENİLEN HAMAMDA ÇIKAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları