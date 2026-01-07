Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda Hamamda Yangın: Çalışanlar Tahliye Edildi

Olay ve müdahale

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesinde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında yer alan ve 4 aydır kapalı olan hamamda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangının oluşturduğu dumanlar üst katlara yayıldı. Dumanları fark eden kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi ve binada bulunanlar kısa sürede tahliye edildi.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NIN ALTINDA BULUNAN VE 4 AYDIR KAPALI OLDUĞU ÖĞRENİLEN HAMAMDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BİNAYA YAYILAN YANGIN NEDENİYLE KAYMAKAMLIK ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.