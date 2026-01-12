Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
İstanbul'daki operasyon sonrası belediye müdahalesi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.
Daha önce gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan incelemelerin ardından alınan yıkım kararı uygulamaya konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana gelerek çalışmalara başladı.
İlk etapta otelin kış bahçesinin yıkımı gerçekleştiriliyor.
