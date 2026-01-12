Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu sonrası Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri başladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:38
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor

Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor

İstanbul'daki operasyon sonrası belediye müdahalesi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan incelemelerin ardından alınan yıkım kararı uygulamaya konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana gelerek çalışmalara başladı.

İlk etapta otelin kış bahçesinin yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor

Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
2
Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada
3
Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında
4
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
5
Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
7
Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları