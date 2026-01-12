Bebek Otel’de Kaçak Bölümler Yıkılıyor — İstanbul’da Operasyon Sonrası Müdahale

Bebek Otel’de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
Operasyon sonrası belediye müdahalesi
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel’de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.
Daha önce gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonrası alınan yıkım kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde otelde çalışmalara başladı.
Belediye ekipleri, oteldeki kaçak yapıların tespit edilen kısımlarının sökümünü gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında özellikle otelin kış bahçesi bölümünde yıkım işlemi yapılıyor.
Yetkililer, yıkımın karara bağlanan kaçak bölümlerle sınırlı tutulduğunu ve süreç boyunca gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor.
