Bebek Otel’de Kaçak Bölümler Yıkılıyor — İstanbul’da Operasyon Sonrası Müdahale

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu sonrası Bebek Otel’de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabah erken saatlerde başladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:25
Operasyon sonrası belediye müdahalesi

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel’de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonrası alınan yıkım kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde otelde çalışmalara başladı.

Belediye ekipleri, oteldeki kaçak yapıların tespit edilen kısımlarının sökümünü gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında özellikle otelin kış bahçesi bölümünde yıkım işlemi yapılıyor.

Yetkililer, yıkımın karara bağlanan kaçak bölümlerle sınırlı tutulduğunu ve süreç boyunca gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyor.

