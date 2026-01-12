Bebek Otel'de Kaçak Yapılar Yıkıldı: Beşiktaş'ta Encümen Kararı Uygulandı

İstanbul Beşiktaş'taki Bebek Otel'de, uyuşturucu operasyonu sonrası tespit edilen mevzuata aykırı eklentiler encümen kararıyla yıkıldı; İBB itirazı sonrası karar kesinleşti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:20
Bebek Otel'de Kaçak Yapılar Yıkıldı: Beşiktaş'ta Encümen Kararı Uygulandı

Bebek Otel'de Kaçak Yapılar Yıkıldı

Beşiktaş'taki müdahale sabah saatlerinde başladı

İstanbul'da daha önce düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen mevzuata aykırı eklentiler, belediye ekiplerince yıkıldı.

Yapı üzerinde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı eklenti ve uygulamalar olduğu belirlendi. Bu tespitler üzerine yapı tatil tutanağı düzenlendi ve encümen kararıyla söz konusu aykırılıklara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı.

Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı üzerine kaldırıldı ve karar kesinleşti. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararına istinaden belediye ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş'taki otelde; teras kat ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölümler ile VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri sabahın ilk saatlerinde söküldü. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan diğer mevzuata aykırı eklentiler de kaldırıldı.

Belediye yetkilileri, bazı yıkım ve temizleme işlemlerinin halen sürdüğünü bildirdi.

Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı

Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı

