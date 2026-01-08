Mardin Nusaybin'de Evde Ölü Bulunan İki Kardeş: 1 Kişi Tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde silahla ölü bulunan iki kardeşle ilgili gözaltına alınan M.B. tutuklandı; cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:36
Mardin Nusaybin'de Evde Ölü Bulunan İki Kardeş: 1 Kişi Tutuklandı

Mardin Nusaybin'de İki Kardeş Evinde Ölü Bulundu

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

İçişleri ve adliye kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, 5 Ocak günü Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta bir adrese yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin eve girişinde, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira (41)'nın silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iki kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerce kimliği tespit edilen M.B. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SÜMEYYE KHALED ABİRA (SAĞDA) VE SÜHEYLA ÖZDAŞ (SOLDA)

SÜMEYYE KHALED ABİRA (SAĞDA) VE SÜHEYLA ÖZDAŞ (SOLDA)

SÜHEYLA ÖZDAŞ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
Uşak'ta Kuvvetli Fırtına: Çatı Uçmaları ve Trafik Aksaklıkları
5
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
6
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
7
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları