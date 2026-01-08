Mardin Nusaybin'de Evde Ölü Bulunan İki Kardeş: 1 Kişi Tutuklandı

Mardin Nusaybin'de İki Kardeş Evinde Ölü Bulundu

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

İçişleri ve adliye kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, 5 Ocak günü Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta bir adrese yapılan ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin eve girişinde, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira (41)'nın silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iki kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerce kimliği tespit edilen M.B. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SÜMEYYE KHALED ABİRA (SAĞDA) VE SÜHEYLA ÖZDAŞ (SOLDA)