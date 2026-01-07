Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:09
Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde motor yangını

Hatay’ın Belen ilçesi Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Alevler içinde kalan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

HATAY’IN BELEN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

HATAY’IN BELEN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

HATAY’IN BELEN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL, YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü
2
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap, 2 gözaltı
3
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
4
Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
5
Bozkır'da Polis, KOSKİ Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
6
Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
7
Niğde Çiftlik'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları