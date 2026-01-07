Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde motor yangını
Hatay’ın Belen ilçesi Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Alevler içinde kalan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
