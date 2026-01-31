Belucistan'da 12 Noktada Koordineli Terör Saldırısı: En Az 10 Güvenlik Görevlisi Öldü

Belucistan'da 12 noktada koordineli saldırılar: Bölge alarma geçti

Pakistanlı yetkililere göre, Belucistan eyaletinde ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA) bağlantılı militanlar bu sabah eyaletin çeşitli bölgelerinde 12 farklı noktada koordineli terör saldırıları düzenledi.

Olaylar, eyalet başkenti Ketta'da yerel saat ile 06.00 civarında yüksek sesli bir patlamayla başladı. Ardından yaklaşık iki saat boyunca yoğun silah sesleri ve yeni patlamalar duyuldu.

Yetkililer, Dalbandin ve Nushki bölgesindeki halkın patlamalar ve silah sesleri duyduğunu, ayrıca Mastung, Gwadar, Pasni ve Turbat'ta da saldırıların gerçekleştiğini bildirdi.

Resmi açıklamalara göre saldırılarda en az 10 polis ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, karşı operasyonlarda ise 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugti: "Son teröriste kadar peşlerini bırakmayacağız"

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, operasyonların sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin teröristleri kovalamaya devam ettiğini belirtti. Bugti saldırılardan Hindistan'ı sorumlu tutarak şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde, son zamanlarda yaşadıkları moral kaybını telafi etmek amacıyla Hindistan destekli teröristler birden fazla noktada saldırılar düzenlemeye çalıştı. Ancak Belucistan polisi ve sınır birliklerinin kahraman personeli, bu saldırıları birlikte püskürterek bugüne kadar 58 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bu saldırılar terörizme karşı kararlılığımızı sarsamaz; son teröriste kadar peşlerini bırakmayacağız".

Bugti ayrıca, güvenlik güçlerinin son 2 gün içinde eyalet genelinde çeşitli bölgelerde 70 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

