Gercüş'te Traktörde Ateş Alan Silah: 5 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu Veysi Çınar (45) yaşamını yitirdi; 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:07
Olay ve Soruşturma

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giden grup içinde bulunan bir kişinin, traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Veysi Çınar (45), Gercüş ilçesi Kantar köyü mevkisinde traktör üzerinde bulunduğu sırada silahın ateş alması sonucu vuruldu. Yapılan kontrollerde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında beraberindeki kişilerden Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22), jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

