Gercüş'te Traktörde Ateş Alan Silah: 5 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Olay ve Soruşturma

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giden grup içinde bulunan bir kişinin, traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Veysi Çınar (45), Gercüş ilçesi Kantar köyü mevkisinde traktör üzerinde bulunduğu sırada silahın ateş alması sonucu vuruldu. Yapılan kontrollerde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında beraberindeki kişilerden Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22), jandarmadaki gözaltı işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Ava giderken traktör üzerinde hayatını kaybetmişti: 5 şahıs adliyeye sevk edildi