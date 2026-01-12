Çanakkale'de Tuğba Yavaş Davasında Keşif ve Bilirkişi Talebi Reddedildi

Çanakkale'de Tuğba Yavaş davasında kritik karar: Keşif ve bilirkişi talebi reddedildi

Çanakkale'de 30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş 5. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılanan eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında devam eden davada, mahkeme önemli talepleri reddetti.

Olayın seyri

Olay, merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş, apartmanın 5 inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki bir motosikletin üzerine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis incelemesi sonrası soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadesi alınan Prof. Dr. Alptekin Yavaş adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklanmış, daha sonra yürütülen süreç sonucunda durumu değişmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçundan dava açıldı.

Mahkeme süreci ve reddedilen talepler

Davaya ilişkin usul safhasında, sanık müdafiinin tanık dinletme ve keşif yapılması talebi ile müşteki avukatının bilirkişi raporunun yenilenmesi ve ODTÜ ya da eşdeğeri bir üniversiteden fizik bilirkişisi, adli tıp uzmanı ve kriminal uzmandan oluşacak kurul talebi mahkeme tarafından değerlendirildi. Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/87 Değişik İş sayılı kararına ilişkin gerekçe doğrultusunda mahkeme, söz konusu talepleri yargılamaya esaslı katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Tanık beyanları

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmada tanık olarak dinlenenler arasında sanığın öğrencisi Gizem Çetin Meriç, Yavaş ailesini ve gözlemlerini mahkemeye aktardı. Çetin Meriç, sanığın akademik danışmanı olduğunu belirterek Tuğba Yavaş'ı tanıdığını, Tuğba'nın epilepsi hastası olduğunu söylediğini ve kendisinin Tuğba'nın intihar eğiliminden bahsetmediğini ifade etti. Ayrıca Çetin Meriç, Alptekin ile herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını beyan etti.

Tuğba Yavaş'ın abisinin eşi Zehra Babayiğit ise tanıklığında, Tuğba'nın enerjik ve hayat dolu biri olduğunu, Alptekin Yavaş'ın ise içine kapanık ve narsist eğilimli olduğunu söyleyerek çift arasındaki sorunları aktardı. Babayiğit, Tuğba'nın eşinin ilgisizliğinden ve cimriliğinden yakınmalarını aileye ilettiğini, Tuğba'nın kendisine intihardan bahsetmediğini belirtti. Babayiğit ayrıca müşteki avukatın iddiasına yönelik olarak gizli mesajlaşma ve üçüncü kişilerle ilişki iddialarını aktardı.

Tuğba'nın kuzeni Hatice Pekdemir de mahkemece dinlenerek Tuğba'nın evlendikten sonra eşinin kendisini küçük düşürücü ve aşağılayıcı tutumlarına tanık olduğunu, şiddet iddialarına dair komşuların söylemlerini duyduğunu anlattı.

Müşteki talebi ve mahkeme kararının gerekçesi

Müşteki avukatı Türkan Kara, kolluk soruşturmasının eksik olduğunu iddia ederek maddi gerçeğin açığa çıkarılması için üniversite düzeyinde uzman bir kuruldan rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, sunduğu gerekçede bu taleplerin yargılamaya esaslı katkı sunmayacağı öngörüsüyle talep edilen keşif ve bilirkişi yenileme taleplerini reddetti.

Duruşmanın akıbeti

Sanık ve müşteki yakınlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 9 Mart tarihine ertelendi.

Haber, duruşma tutanakları ve mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tüm özel isimler, tarihler ve mahkeme karar numaraları orijinal metinde belirtildiği şekilde korunmuştur.

