Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi

Berlin'de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane ve 2 bin işyeri etkilendi

Berlin'in güneybatısında sabah saatlerinde çıkan yangın, Teltow bölgesinden Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonuna sıçradı. Yetkililer, zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinde yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kesinti ve halkın yaşadığı sorunlar

Kesinti nedeniyle bölgedeki telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de çalışmıyor. Bölgedeki hastanelerde tedavi gören bazı hastalar, yetkililer tarafından başka kliniklere nakledildi. Olayın yaşandığı sırada kentte yoğun kar yağışı devam ediyordu.

Yetkili açıklamaları

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey sosyal medya ve basın açıklamalarında, 'On binlerce hane ve işletmeyi, bakım evlerini, hastaneleri ve sosyal kurumları etkileyen son derece ciddi bir elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. İmkanı olan herkes etkilenen bölgelerin dışındaki arkadaşları veya aile üyeleriyle birlikte kalmalı' ifadelerine yer verdi.

Yardım çalışmaları ve önlemler

Yetkililer, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düştüğü Berlin'de etkilenen vatandaşlara destek sağlanacağını bildirdi. Yardım kuruluşları, bölgede önemli noktalarda jeneratör ve ısıtmalı çadırlar temin edecek.

Soruşturma: Kundaklama şüphesi

Berlin polisi, geçtiğimiz yılın benzer elektrik kesintisi vakalarını da göz önünde bulundurarak sabah çıkan yangını kundaklama şüphesiyle soruşturuyor. Polis, yangın bölgesi ve ana dağıtım istasyonu çevresindeki ayak izlerini inceleyerek muhtemel fail veya faillere ulaşmaya çalışıyor. Hatırlatmak gerekirse, Eylül 2024'te kentte başka bir yangın da elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermiş ve soruşturma sürerken aşırı sol bir örgüt sorumluluğu üstlenmişti.

