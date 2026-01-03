DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.874.330,59 -0,47%

Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi

Berlin'in güneybatısında çıkan yangın Lichterfelde ana istasyonuna sıçradı; yaklaşık 45 bin hane ve 2 bin işyeri 8 Ocak Perşembe'ye kadar elektriksiz kalacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:08
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi

Berlin'de büyük elektrik kesintisi: 45 bin hane ve 2 bin işyeri etkilendi

Berlin'in güneybatısında sabah saatlerinde çıkan yangın, Teltow bölgesinden Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonuna sıçradı. Yetkililer, zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinde yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kesinti ve halkın yaşadığı sorunlar

Kesinti nedeniyle bölgedeki telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de çalışmıyor. Bölgedeki hastanelerde tedavi gören bazı hastalar, yetkililer tarafından başka kliniklere nakledildi. Olayın yaşandığı sırada kentte yoğun kar yağışı devam ediyordu.

Yetkili açıklamaları

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey sosyal medya ve basın açıklamalarında, 'On binlerce hane ve işletmeyi, bakım evlerini, hastaneleri ve sosyal kurumları etkileyen son derece ciddi bir elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. İmkanı olan herkes etkilenen bölgelerin dışındaki arkadaşları veya aile üyeleriyle birlikte kalmalı' ifadelerine yer verdi.

Yardım çalışmaları ve önlemler

Yetkililer, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere düştüğü Berlin'de etkilenen vatandaşlara destek sağlanacağını bildirdi. Yardım kuruluşları, bölgede önemli noktalarda jeneratör ve ısıtmalı çadırlar temin edecek.

Soruşturma: Kundaklama şüphesi

Berlin polisi, geçtiğimiz yılın benzer elektrik kesintisi vakalarını da göz önünde bulundurarak sabah çıkan yangını kundaklama şüphesiyle soruşturuyor. Polis, yangın bölgesi ve ana dağıtım istasyonu çevresindeki ayak izlerini inceleyerek muhtemel fail veya faillere ulaşmaya çalışıyor. Hatırlatmak gerekirse, Eylül 2024'te kentte başka bir yangın da elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermiş ve soruşturma sürerken aşırı sol bir örgüt sorumluluğu üstlenmişti.

BERLİN (İHA) - ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’İN GÜNEYBATISINDA ÇIKAN YANGININ ELEKTRİK NAKİL...

BERLİN (İHA) - ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’İN GÜNEYBATISINDA ÇIKAN YANGININ ELEKTRİK NAKİL HATLARINA ZARAR VERMESİ SONUCU YAKLAŞIK 45 BİN HANE İLE 2 BİN İŞYERİNE 8 OCAK PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ELEKTRİK VERİLEMEYECEĞİ AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları