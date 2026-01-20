Beşiktaş’ta Boğaz Açıklarında Ceset Bulundu — Nikolai Svechnikov İddiası

Beşiktaş’ta Boğaz açıklarında ceset bulundu

İstanbul Boğazı’nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi kıyıya vurdu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, cesedi denizden çıkararak işlemleri başlattı.

Olayın detayları ve şüpheli kimlik

Deniz Polisi ekipleri tarafından Kuruçeşme açıklarında denizden çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışa Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcu katılmıştı. Yarış sırasında Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri o tarihten bu yana arama çalışması yürütüyordu.

Soruşturma ve otopsi

Kıyıya çıkarılan ceset, gerekli adli işlemler için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

