Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklandı, 8 Gözaltı

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Operasyon Detayları

Sivas'ta polis ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda takibe alınan 8 şahsı yakaladı.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 812 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 27 sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 8 şahsa işlem yapılırken, bunlardan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

