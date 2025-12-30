DOLAR
Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklandı, 8 Gözaltı

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı; ev ve iş yerlerinde 5 parça halinde 812 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 27 sentetik ecza ele geçirildi; 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:32
Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Operasyon Detayları

Sivas'ta polis ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda takibe alınan 8 şahsı yakaladı.

Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 812 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 27 sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 8 şahsa işlem yapılırken, bunlardan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

