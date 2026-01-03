DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Beyazıt Camii Minaresindeki Kurşun Kaplama Lodosta Söküldü

Fatih'teki Beyazıt Camii minaresinin üstündeki kurşun kaplama lodos nedeniyle söküldü; cami önü güvenlik gerekçesiyle yaya trafiğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:04
Beyazıt Camii Minaresindeki Kurşun Kaplama Lodosta Söküldü

Beyazıt Camii Minaresindeki Kurşun Kaplama Lodosta Söküldü

Fatih Beyazıt Mahallesi'nde bulunan tarihi Beyazıt Camiinin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı.

Olayın Detayları

Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik Önlemleri

Tedbir amacıyla caminin önü yaya geçişine kapatıldı ve polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekti.

BEYAZIT CAMİİ’NİN MİNARESİNDEKİ KURŞUN KAPLAMA LODOSTA YERİNDEN ÇIKTI

BEYAZIT CAMİİ’NİN MİNARESİNDEKİ KURŞUN KAPLAMA LODOSTA YERİNDEN ÇIKTI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Kocaali'de 23 Yaşındaki Genç Aracında Ölü Bulundu
2
Kurtalan'da İki Otomobil Çarpıştı: Buzlanma Maddi Hasara Yol Açtı
3
Şanlıurfa'da Oduncular Pazarında İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Üsküdar'da Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 3 Tutuklu, 7 Gözaltı
5
Hatay'da Sahte Kimlikle Yakalanan Şahıs: Cumhurbaşkanı'na Hakaretten 1 Yıl 5 Ay Hapisle Aranıyordu
6
Uşak'ta Boş Tavuk Çiftliğinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
7
Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı: 3 çocuk gözaltına alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları