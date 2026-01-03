Beyazıt Camii Minaresindeki Kurşun Kaplama Lodosta Söküldü
Fatih Beyazıt Mahallesi'nde bulunan tarihi Beyazıt Camiinin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı.
Olayın Detayları
Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmadı.
Güvenlik Önlemleri
Tedbir amacıyla caminin önü yaya geçişine kapatıldı ve polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekti.
