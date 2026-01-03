Beyazıt Camii'nde Minare Kurşun Kaplaması Lodosla Söküldü
Fatih Beyazıt Mahallesi'ndeki camide güvenlik önlemleri alındı
Fatih Beyazıt Camii’nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı.
Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler hızla bölgeye intikal ederek güvenlik önlemi aldı ve alanı kontrollü hale getirdi.
Olayda yaralanan olmadı; ancak olası tehlikeye karşı caminin önü yaya geçişine kapatıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı.
