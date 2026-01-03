DOLAR
Beyazıt Camii'nde Minare Kurşun Kaplaması Lodosla Söküldü

Fatih Beyazıt Camii minaresindeki kurşun kaplama lodos nedeniyle söküldü; tedbir amacıyla cami önü yaya geçişine kapatıldı, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:45
Beyazıt Camii'nde Minare Kurşun Kaplaması Lodosla Söküldü

Beyazıt Camii'nde Minare Kurşun Kaplaması Lodosla Söküldü

Fatih Beyazıt Mahallesi'ndeki camide güvenlik önlemleri alındı

Fatih Beyazıt Camii’nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı.

Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler hızla bölgeye intikal ederek güvenlik önlemi aldı ve alanı kontrollü hale getirdi.

Olayda yaralanan olmadı; ancak olası tehlikeye karşı caminin önü yaya geçişine kapatıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı.

Beyazıt Camii’nin minaresindeki kurşun kaplama lodosta söküldü

Beyazıt Camii’nin minaresindeki kurşun kaplama lodosta söküldü

