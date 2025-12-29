DOLAR
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı

İğdır Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcuda gece saat 03.11'de motosikletli hırsız yaklaşık 5-6 kilo altın çaldı; polis görüntüleri inceleyip soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:24
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı

İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı

İğdır'ın Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşen soygunda, kimliği belirsiz bir zanlı yaklaşık 5-6 kilo altın alarak kayıplara karıştı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 03.11 civarında motosikletli bir kişi, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi. Dükkâna rahatlıkla giren şüphelinin, güvenlik kamerasını fark etmesi üzerine kaskını tamamen kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Telefonunun ışığını kullanarak dükkân içinde bir süre dolaşan zanlının, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alıp bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Soruşturma ve Polis Çalışması

Sabah dükkânını açmak için gelen iş yeri sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekiplerinin şüphelinin kimlik tespiti ve çalınan altınların bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, gerçek zararın yapılacak sayımın ardından netleşeceği bildirildi.





Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

