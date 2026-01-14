Beylikdüzü'de E-5'te Tehlikeli Yürüyüş: Şahıs Avcılar'a Kadar Yürüdü

Beylikdüzü'de E-5'te tehlikeli yürüyüş

Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü, anlar cep telefonuna yansıdı

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, Beylikdüzü’nden E-5 ana yola çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar’a kadar kilometrelerce yürüdü.

E-5 üzerinde yürüyen adamı fark eden sürücüler çarpmamak için frene bastı, bu durum yol trafiğini tehlikeye soktu.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan şahıs, kazaya neden olmadan bir süre sonra gözden kayboldu.

