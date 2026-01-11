Beylikdüzü’nde 2 Daire Su Bastı: 5 Katlı Bina Boşaltıldı

Beylikdüzü Yakuplu'da sağanak sonrası giriş katındaki 2 daire, asansör boşluğu ve elektrik panoları suyla doldu; elektrik kaçağı şüphesiyle bina tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:38
Olayın Detayları

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 136’ncı sokakta, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası 5 katlı binanın giriş katında bulunan 2 daire, asansör boşluğu ve elektrik panolarının bulunduğu alan suyla doldu.

Apartman sakinleri, 14 saattir ihbarda bulunduklarını belirterek yetkili birimlerin gelmediğini söyledi. Sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu elektrik panolarının bulunduğu katı da su bastığı gerekçesiyle muhtemel bir elektrik kaçağı riskine karşı apartmanı tedbiren boşalttı.

Sakinlerin Tepkisi

Ali Temurtaş adlı apartman sakini, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Ondan sonra yetkilileri aradık. Yetkililerden, ‘şimdi geliyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz’ dediler ancak 14 saattir buraya hiçbir yetkilinin geldiğini görmedim. Polis memurları geldi sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur gördüğünüz gibi, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Risk olmaz olur mu? Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir"

Yetkililerden veya ilgili kurumlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

