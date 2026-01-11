Beylikdüzü'nde Sağanak: 5 Katlı Bina Boşaltıldı

Yakuplu Mahallesi 136’ncı sokakta giriş kattaki 2 daire ve elektrik panoları su altında kaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan 2 daireyi, asansör boşluğunu ve elektrik panolarının bulunduğu alanı suyla doldurdu.

Olay, Yakuplu Mahallesi 136’ncı sokakta meydana geldi. Bölgeye ilk etapta yetkili bir ekip gelmediğini belirten apartman sakinleri, yaklaşık 14 saattir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Elektrik kaçağı şüphesi ve olası çarpılma riskine karşı bina tedbiren boşaltıldı.

Olay yerindeki apartman sakini Ali Temurtaş, yetkililerin geç müdahalesine tepki gösterdi: "Dün akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Ondan sonra yetkilileri aradık. Yetkililerden, ‘ Şimdi geliyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz’ dediler ancak 14 saattir buraya hiçbir yetkilinin geldiğini görmedim. Polis memurları geldi sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur gördüğünüz gibi, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Risk olmaz olur mu? Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir"

Yetkililer ve ilgili birimlerin müdahalesi ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Apartman sakinleri, hem maddi kayıplar hem de can güvenliği endişeleri nedeniyle hızlı bir çözüm bekliyor.

