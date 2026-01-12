Beylikdüzü Tüyap Metrobüs Üst Geçidi Karla Kaplandı

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Tüyap metrobüs üst geçidi ile çevresindeki park halindeki araçların yüzeyini tamamen kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından başlayan yağış, bölgedeki vatandaşlara iş yollarında sıkıntı yaşattı. Sabah işe gitmek isteyenler yürüyüş ve araç giriş-çıkışlarında zor anlar geçirdi.

Belediye ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla üst geçitte ve çevresinde tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer bölgedeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olmaları, toplu taşıma ve yaya güzergahlarında tedbirli hareket etmeleri tavsiye edildi.

