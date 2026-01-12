Beylikdüzü Tüyap Metrobüs Üst Geçidi Karla Kaplandı

Beylikdüzü Tüyap metrobüs üst geçidi ve park halindeki araçlar karla kaplandı; belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:33
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Tüyap metrobüs üst geçidi ile çevresindeki park halindeki araçların yüzeyini tamamen kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından başlayan yağış, bölgedeki vatandaşlara iş yollarında sıkıntı yaşattı. Sabah işe gitmek isteyenler yürüyüş ve araç giriş-çıkışlarında zor anlar geçirdi.

Belediye ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla üst geçitte ve çevresinde tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer bölgedeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olmaları, toplu taşıma ve yaya güzergahlarında tedbirli hareket etmeleri tavsiye edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

