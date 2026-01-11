Beyoğlu'nda Fırtına: Devrilen Tabela Altında Kalan Kadın Ağır Yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda şehir plancısı K.Ç., 8 Ocak'ta fırtınada devrilen tabela altında kalarak ağır yaralandı; işyeri sahibi hakkında inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

İstanbul Beyoğlu'da meydana gelen kazada, kafeteryadan çıkan şehir plancısı K.Ç., kaldırımda yürürken fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, K.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Olay anına ilişkin görüntüler, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde fırtına anında tabelanın devrilmesi ve kadının altında kalışı yer alıyor.

Soruşturma kapsamında işyeri sahibi hakkında "taksirle taralama" suçundan inceleme başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler hakkında resmi açıklamalar ve sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.

