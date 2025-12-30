Karapınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Yassıca mevkiinde meydana gelen kazada sürücü hastaneye sevk edildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Yassıca mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 42 BFC 792 plakalı tır ile R.E.nin kullandığı 42 L 7452 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.E. (17), Karapınar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.