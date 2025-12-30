DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,03%
ALTIN
6.036,08 -1,03%
BITCOIN
3.795.541,37 -1,52%

Karapınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi Yassıca mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü R.E. (17) hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:19
Karapınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karapınar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Yassıca mevkiinde meydana gelen kazada sürücü hastaneye sevk edildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Yassıca mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 42 BFC 792 plakalı tır ile R.E.nin kullandığı 42 L 7452 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.E. (17), Karapınar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama
2
İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı
3
Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
4
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti
5
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
6
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
7
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları