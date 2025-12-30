Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayın detayları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki araç geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K. isimli kişiye ait araca çarptı. Kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda ufak maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, T.K.’nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve kızı A.K. arasında büyüdü ve kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Olayın bir kısmı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

