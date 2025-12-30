DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,03%
ALTIN
6.036,08 -1,03%
BITCOIN
3.795.541,37 -1,52%

Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bodrum Konacık'ta maddi hasarlı kaza sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü; iki kadın arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:19
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayın detayları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki araç geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K. isimli kişiye ait araca çarptı. Kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda ufak maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, T.K.’nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve kızı A.K. arasında büyüdü ve kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Olayın bir kısmı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BODRUM’DA MADDİ HASARLI KAZANIN KAVGASI BÜYÜK OLDU

BODRUM’DA MADDİ HASARLI KAZANIN KAVGASI BÜYÜK OLDU

BODRUM’DA MADDİ HASARLI KAZANIN KAVGASI BÜYÜK OLDU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama
2
İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı
3
Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
4
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti
5
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
6
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
7
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları