Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:44
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltı süreci

Soruşturma kapsamında daha önce bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, süreçle ilgili işlemlere devam ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları