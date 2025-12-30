Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
Kaza Yeni Mahalle Bayer Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi
Burdur'da bir motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Yeni Mahalle Bayer Sokak üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, A.O. (17) idaresindeki 15 ABV 600 plakalı motosiklet, park halindeki 07 CCG 463 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.O. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan A.T. (17) yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.
