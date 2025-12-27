Beypazarı'nda Gece Karı: Kurtkovan ve Batca Beyaza Büründü

Beypazarı'nda gece kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek noktalardaki Kurtkovan ve Batca mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Vatandaşlar o anları kaydetti
Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti ve oluşan görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.