Beypazarı'nda Gece Karı: Kurtkovan ve Batca Beyaza Büründü

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı Kurtkovan ve Batca'yı beyaza bürüdü; vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:26
Beypazarı'nda Gece Karı: Kurtkovan ve Batca Beyaza Büründü

Beypazarı'nda gece kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek noktalardaki Kurtkovan ve Batca mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Vatandaşlar o anları kaydetti

Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti ve oluşan görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

