Futbolda Şike Kumpası Soruşturmasında 4 Şüphelinin Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı

Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeleri yayımlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda '2011 yılında futbolda şike soruşturması' olarak bilinen ve Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada, bazı eski kamu görevlilerinin FETÖ/PDY soruşturmalarına nasıl yön verdiğini araştırıyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savcılığa verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Ebru Köksal: TFF'deki görevi profesyonelce yürüttüm

Şüpheli Ebru Köksal, 1 Aralık 2011 tarihi itibarıyla TFF genel sekreteri olarak göreve başladığını ve daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde görev yaptığını belirtti. Köksal, Mehmet Baransu'yu tanımadığını, TFF'deki görevini profesyonel bir şekilde yürüttüğünü ve bulunduğu dönemde olağandışı bir işlem görmediğini söyledi. Köksal, federasyonda FETÖ mensubu şahıslar olduğuna dair bilgisi olmadığını vurguladı ve 'Lütfi Arıboğan ile iletişimim kısıtlıydı' dedi.

İlhan Helvacı: Ortalık adeta yangın yeriydi

Şüpheli İlhan Helvacı, şike soruşturmaları sürecinde TFF'de hukuk kurulu başkanı olduğunu belirterek, 3 Temmuz 2011 sonrası konunun neredeyse her gün konuşulduğunu ifade etti: 'Ortalık adeta yangın yeriydi.' Helvacı, hukuka aykırı mail gönderimi veya alımında bulunmadığını, hukuk ekibi olarak masumiyet karinesini esas aldıklarını ve soruşturma gizliliği nedeniyle ifade alınamayacağını, bu nedenle PFDK'ya sevk yapılamayacağını söylediklerini aktardı. Görevinde federasyon mevzuatının FIFA mevzuatına uyumlu hale getirilmesine ve sözleşmelerin dikkatli düzenlenmesine odaklandığını belirtti.

Lütfi Arıboğan: Türk futbolunu korumak zorundaydık

Şüpheli Lütfi Arıboğan, bazı mail içeriklerinin Şekip Mosturoğlu'na kim tarafından gönderildiğini bilmediğini söyledi. Arıboğan, 3 Temmuz sonrası Ağustos ayında UEFA'dan gelen yazıda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesi yönünde baskı oluştuğunu, bu kapsamda Ali Koç ve Nihat Özdemir'in TFF'ye çağrılarak bilgilendirildiğini anlattı. Fenerbahçe'nin kararı almadığını, sonrasında TFF'nin bu kararı aldığını ve 'Türk futbolunu korumak zorundaydık' dediğini kaydetti. Arıboğan, emniyetin gönderdiği gözaltı listelerinden kaynaklanan bir belgeyi Mehmet Baransu'ya ilettiğini, o dönem emniyetin yayınladığı listelerde 90 kişi gözaltı ilan edilirken gerçekte 60 kişinin gözaltına alındığının tespit edildiğini aktardı. Kendisinin kariyerine ilişkin ise 243 kez milli forma giymiş bir basketbolcu olduğunu, uzun yıllardır benzer iftiralara maruz kaldığını ve hiçbir örgütün üyesi olmadığını belirtti.

Ahmet Gülüm: Televizyonumda soruşturmalara yer vermedim

Şüpheli Ahmet Gülüm TFF'de görevi olmadığını söyleyerek, eline geçen mailde yer alan Aziz Yıldırım ifade tutanağını Lütfi Arıboğan'ın kendisine gönderdiğini, kendisinin belgeyi istemediğini ve 'çok yazık....mide bulandırıcı ve üzücü' şeklinde tepki verdiğini aktardı. Gülüm, Lütfi Arıboğan'ın FETÖ ile irtibatını bilmediğini, konu ile alakalı olmadığını ve 15 yıldır sahibi olduğu 'Sports TV' kanalında şike soruşturmalarına dair hiçbir yayıma yer vermediğini belirtti.

Soruşturma süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor ve ifadeler soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

