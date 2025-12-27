DOLAR
Denizli'de Şüpheli Valiz Fünyeyle Patlatıldı — İçinden Kıyafet Çıktı

Pamukkale Deliktaş Mahallesi'nde bulunan sahipsiz valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı; valizden kıyafet çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:07
Denizli'de Şüpheli Valiz Fünyeyle Patlatıldı — İçinden Kıyafet Çıktı

Denizli'de şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Pamukkale, Deliktaş Mahallesi — Saat 16.00

Olay, bugün saat akşamüzeri 16.00 sularında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar trafik ışıklarının yanında duran sahipsiz valiz fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çevredeki vatandaşları tehlike bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Uzman ekip tarafından valiz fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan ilk incelemede valizin içinden kıyafetler çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

