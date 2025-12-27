Zonguldak’ta Kar Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp takla attı. Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Zonguldak istikameti üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü F.Ö. (35) idaresindeki 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savruldu. Araç önce yol kenarındaki bariyere çarptı ardından takla atarak ters halde durdu.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada sürücü F.Ö. yara almadan kurtulurken, araçtaki yolcular R.A. ve K.H. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ve güvenlik önlemleri

Kaza sonrası bölgeye gelen trafik ekipleri, kar yağışının devam ettiği güzergahta başka kazaların önüne geçmek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı; ters dönen aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarında sürücüleri tedbirli olmaya ve hız ile takip mesafesine dikkat etmeye çağırdı.

ZONGULDAK’TA KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPIP TERS DÖNDÜ. SÜRÜCÜNÜN YARA ALMADAN KURTULDUĞU KAZADA 2 YOLCU YARALANDI.