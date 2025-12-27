DOLAR
Esenyurt’ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı — 2 ölü, 9 yaralı

Esenyurt’ta saat 17.10’da şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; 1 kişinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:24
Esenyurt’ta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.10 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (Mİ-ÖZ-Y)

