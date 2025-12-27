Guatemala'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 15 Ölü, 19 Yaralı

Güney Amerika ülkesi Guatemala'da başkent Guatemala City ile Meksika sınırındaki San Marcos arasında sefer yapan bir yolcu otobüsü, Inter-American Otoyolu'nda yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kayıplar ve Yaralılar

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Leandro Amado, Solola bölgesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Amado, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtirken, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Olay Yeri ve Bölgesel Koşullar

Yerel basına yansıyan haberlerde, kazazedelerin yakınlarının olay yerine ve hastanelere akın ederek sevdiklerine ulaşmaya çalıştıkları aktarıldı.

Yerel kaynaklar, kazanın meydana geldiği otoyolun 172 ile 174. kilometreleri arasında kalan bölgenin engebeli yapısı nedeniyle "Alaska Zirvesi" olarak adlandırıldığını ve bölgede oluşan yoğun sisin sürücülerin görüş mesafesini sıklıkla düşürdüğünü bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Guatemala’da başkent Guatemala City-San Marcos seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün Inter-American Otoyolu’nda yaklaşık 75 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.