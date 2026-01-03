DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Beypazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:20
Beypazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Beypazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Başağaç Mahallesinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile yan yolda çıkan aracın çarpışması sonucu kaza oluştu. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye nakledildi.

İnceleme

Kazada görevli ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF...

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
5
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi
6
Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı
7
Mersin'de Narenciye Fabrikasında Yangın — Paketleme Bölümü Hasar Gördü, Yaralanma Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları