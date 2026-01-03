Beypazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Başağaç Mahallesinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile yan yolda çıkan aracın çarpışması sonucu kaza oluştu. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye nakledildi.

İnceleme

Kazada görevli ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.