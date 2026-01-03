Beypazarı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Başağaç Mahallesinde meydana geldi.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil ile yan yolda çıkan aracın çarpışması sonucu kaza oluştu. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye nakledildi.
İnceleme
Kazada görevli ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.
