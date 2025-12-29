DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Beyşehir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde B.G. (26) yönetimindeki aracın 25. kilometresinde şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:40
Beyşehir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Beyşehir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, B.G. (26) yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 25. kilometresinde Çukulağıl Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE TAKLA ATMASI SONUCU YAŞANAN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE TAKLA ATMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE TAKLA ATMASI SONUCU YAŞANAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı