Beyşehir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, B.G. (26) yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 25. kilometresinde Çukulağıl Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.
