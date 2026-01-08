Beyşehir’de Şiddetli Fırtına: Gölde Balıkçılar Durdu, Kamyon Kasası Yola Savruldu

Beyşehir şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisine girdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına öğleden sonra etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde kurumlar teyakkuz haline geçerken, gelen ihbarlar anında değerlendirildi.

Fırtına nedeniyle Beyşehir Gölünde avcılık yapan balıkçılar can güvenliği gerekçesiyle mesailerine geçici olarak ara verdi. Göl üzerinde motorlu tekne sesleri kesilirken, balıkçı kayıklarının limanlarda park halinde olması dikkat çekti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan martılar vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar fırtınaya rağmen göl kıyısına gelerek yeşil alanlara konan martılara ekmek atarak beslemeye çalıştı.

İlçe merkezinde fırtına zaman zaman tehlikeli anlara neden oldu. Bir binanın dış cephe yalıtımına ait süs malzemelerinin yerinden koparak düşme riski oluşturduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi; ekipler bölgede incelemede bulundu. Ayrıca çöp konteynerlerinin yerinden sürüklendiği ve hafif yapı malzemelerinin havada uçuştuğu gözlendi.

Yetkililer, fırtınanın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kamyon kasasının yola savrulması faciayı önledi

Öte yandan, Beyşehir-Seydişehir kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun kasası kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Olayda facianın eşiğinden dönüldü; ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre olay, Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Şiddetli rüzgara maruz kalan kamyonun kasasının yol ortasına savrulması sırasında kamyonun arkasında başka bir aracın bulunmaması olası bir zincirleme kazayı önledi.

GÖL ÜZERİNDE MOTORLU TEKNE SESLERİ KESİLİRKEN, BALIKÇI KAYIKLARININ LİMANLARDA PARK HALİNDE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.