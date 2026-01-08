Beyşehir'de Tabanca ve Av Tüfeği Parçaları Ele Geçirildi

Konya Beyşehir'de jandarmanın operasyonunda 100 tabanca icra yayı ve binlerce av tüfeği parçası ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:27
Beyşehir'de Tabanca ve Av Tüfeği Parçaları Ele Geçirildi

Beyşehir'de silah parçaları operasyonu: Binlerce parça ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çok sayıda tabanca ve av tüfeği parçası ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında özellikle tabanca ve av tüfeği mekanizmelerine ait yoğun miktarda parça bulunuyor.

Operasyonun ayrıntıları

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektileri (JASAT) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari faaliyetleri sonucu bir şahsın ikametinde ve av bayi olarak faaliyet gösteren iş yerine gönderilen kargo ile şahsın araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 642 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı ile bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Ekipler tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

