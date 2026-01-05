Beyşehir Üstünler'de Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde Üstünler Mahallesi'nde, A.Ö.'ye ait iki katlı ev henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinde korku ve paniğe yol açan alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye, yangının evin yanında bulunan cami ve bitişiğindeki yapılara sıçramasını önledi.

Uzun süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnceleme ve Tahkikat

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangınla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

