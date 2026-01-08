Bıçaklanarak Öldürülen Sürmene Eski Başkan Yardımcısı Ali Aydın’a Son Görev

Rize’nin İyidere ilçesinde dün akşam saatlerinde araç içinde bıçaklanarak öldürülen Trabzon’un Sürmene Belediyesi’nin eski Belediye Başkan Yardımcılarından Ali Aydın için bugün Sürmene’de cenaze töreni düzenlendi.

Olayın Seyri

Ali Aydın (41), Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Sahilde ağır yaralı halde bulunan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin Kaçışı ve Yakalanması

Olay sonrası polis ekipleri, şüphelinin Vedat Yılmaz olduğunu tespit etti. Yılmaz’ın yurt dışına kaçmak üzere Artvin’in Hopa ilçesine gittiği belirlendi. Hopa Orta Mahallede durdurulmak istenen aracın tekerine polis tarafından ateş açıldı; araçtan inen Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya şekilde bölgeden kaçtı.

Polisin araç çevresindeki incelemesinde kan izleri tespit edildi. Bu izlerin takibi sonucunda şüpheli, Hopa’da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz’ın bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevine konulduğu ve 2 ay önce cezaevinden kaçtığı, ayrıca son dönemlerde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Cenaze Töreni

Ali Aydın için bugün Sürmene Eski Camiinde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Törene katılanlar arasında Sürmene eski Belediye Başkanı Rahmi Üstün de yer aldı; Üstün’ün oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aydın, namazın ardından ilçenin Oylum Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç, güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

