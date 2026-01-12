Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Kaymakamlık ekipleri yolları ulaşıma açtı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları için Kaymakamlık ekipleri tarafından yol açma ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

Meteorolojinin Çanakkale için fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar, Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık ilçelerinin yüksek kesimlerindeki dağ köylerinde etkisini gösterdi. Bölge köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Biga'ya bağlı Işıkeli ve Arabaalan köylerinde karla kapanan yollar, Kaymakamlık ekipleri tarafından açıldı ve gerekli kar küreme çalışmaları tamamlandı.

Kaymakamlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Işıkeli ve Arabaalan köylerimizde Kaymakamlık ekiplerimizce yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılarak yollarımız açılmıştır. Kar yağışı sebebiyle; dikkatli ve duyarlı olmanızı, kış lastiği kullanmanızı, trafik işareti ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı, gece yaşanabilecek don olaylarına karşı sürücülerimizin dikkatli olmasını önemle rica ederiz"

Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanma, trafik işaretlerine uyma ve don riskine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

