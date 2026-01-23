Bilecik Jandarması Köy Kahvelerinde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Yaptı

Bilecik jandarma ekipleri, İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Harmanköy köy kahvesinde vatandaşları dolandırıcılık ve alınacak güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:32
Bilecik jandarma ekipleri, köy kahvelerinde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek farkındalık oluşturdu.

Etkinlik Detayları

İnhişar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harmanköy köy kahvesinde bir araya gelerek köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek emniyet tedbirleri hakkında bilgi verdi. Ekipler, kahveye gelen vatandaşlarla iletişim kurarak olası risklere karşı uyarılarda bulundu ve soru-cevap şeklinde seminer gerçekleştirdi.

Verilen Bilgiler ve Uygulamalar

Ekipler, özellikle evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları konusunda köy sakinlerini bilgilendirdi. Ayrıca düzenlenen bilgilendirme sonrasında kahveye dolandırıcılığa karşı bilgilendirme broşürleri asıldı ve vatandaşların erişimine sunuldu. Yapılan çalışmaların amacı, kırsal kesimde yaşayanların hedef olduğu dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve güvenlik bilincini artırmaktır.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

