Bilecik Jandarması Köy Kahvelerinde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Yaptı

Bilecik jandarma ekipleri, köy kahvelerinde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek farkındalık oluşturdu.

Etkinlik Detayları

İnhişar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harmanköy köy kahvesinde bir araya gelerek köy sakinlerine dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek emniyet tedbirleri hakkında bilgi verdi. Ekipler, kahveye gelen vatandaşlarla iletişim kurarak olası risklere karşı uyarılarda bulundu ve soru-cevap şeklinde seminer gerçekleştirdi.

Verilen Bilgiler ve Uygulamalar

Ekipler, özellikle evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları konusunda köy sakinlerini bilgilendirdi. Ayrıca düzenlenen bilgilendirme sonrasında kahveye dolandırıcılığa karşı bilgilendirme broşürleri asıldı ve vatandaşların erişimine sunuldu. Yapılan çalışmaların amacı, kırsal kesimde yaşayanların hedef olduğu dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve güvenlik bilincini artırmaktır.

