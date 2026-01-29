Bilecik Osmaneli’de Otomobil Tırlara Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar İznik Devlet Hastanesine başvurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:27
Yeşilçimen Köyü, dün gece

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Yeşilçimen Köyü İznik karayolu üzerinde meydana geldi.

Osmaneli istikametinden İznik istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Ahmet F.’nin yaptığı 11 ACR 445 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen 10 AY 486 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından 34 HHR 172 plakalı başka bir tıra çarparak yolun sağ tarafına savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet F. ile araçta yolcu olarak bulunan Fahri K. yaralandı. 2 kişi yaralandı.

Yaralıların kendi imkânlarıyla İznik Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

