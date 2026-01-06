CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında

Duruşma başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla yargılanan 10 sanık, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu isimler bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü duruşma salonunda görüldü. Yoklamalarla başlayan duruşmaya tutuksuz sanık Özgür Çelik, tutuklu sanıklar Rıza Akpolat ve İnan Güney ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda partili ve belediye başkanı da hazır bulundu.

Duruşma sırasında tutuklu sanıklar İnan Güney ve Rıza Akpolat salona girişlerinin ardından tutuksuz sanık Özgür Çelik ile sarıldı.

Davaname ve iddianame detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, davalılar arasında CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş yer aldı. Davanamede, kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

Hazırlanan davanamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yarışan aday Özgür Çelik lehine delegelere maddi menfaat temin etmek ve yakınlarını işe sokma vaadiyle oy sağlamak suretiyle hile karıştırdığı iddia edildi. Soruşturma konusu kongre, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılmıştı.

İddianamede ise, aralarında Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney’in de bulunduğu 10 kişi hakkında, "siyasi parti kongreleri seçimleri için yapılan olamayacak hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşma, sanık yoklamalarının ardından devam ediyor.

