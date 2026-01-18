Bilecik Pazaryeri'de Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme: Vatandaşlar Uyarıldı

Pazaryeri'nde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşları telefon, internet ve kimlik dolandırıcılığına karşı bilgilendirip uyardı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:14
Pazaryeri ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık iş yerleri ziyaret edilerek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık şekil ve yöntemleri, telefon, internet ve kimlik dolandırıcılığı konularında bilgi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için özellikle şüpheli aramalara ve internet üzerinden yapılan işlemlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık başta olmak üzere her türlü suça karşı bilinçlenmesi büyük önem taşıyor. Önleyici çalışmalarımızı sahada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

