Bilecik’te 126 bin 840 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’te Büyük Kaçak Sigara Operasyonu: 126 bin 840 Makaron Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, Osmaneli'de operasyon düzenledi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4733 ve 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında Osmaneli ilçesinde bir şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliye ait 3 ayrı adres ile 1 araçta yapılan aramalarda toplam 126 bin 840 adet makaron ele geçirildi. Buna ilişkin sayısal dağılım şu şekilde kaydedildi: 43 bin 640 adet dolu makaron, 23 bin 200 adet boş makaron ve 60 bin adet boş makaron paketi.

Operasyonda ayrıca, kaçak üretime yönelik çok sayıda ekipman ele geçirildi: 2 adet kaçak sigara basım imalathanesi, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 1 adet sigara paketi doldurma makinesi, 1 adet sigara mentolü basma makinesi, 1 adet sigara paketi jelatin kaplama makinesi, 1 adet kompresör ile 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

