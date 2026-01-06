Bilecik’te 13 Suç Kaydı Bulunan Şahıs Yakalandı

Osmaneli'de jandarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçe merkezinde, UYAP kayıtlarında 8 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ferhat Ş., Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şahsın yapılan kimlik sorgusunda; ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçları başta olmak üzere toplam 13 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

