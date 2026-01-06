Bilecik'te Alkollü Tır Devrildi — Sürücü 0.84 Promil

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in merkez ilçesi D-650 karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde, Özcan Ö. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 64 BD 600 plakalı tır, Eskişehir istikametine seyir halindeyken alkolün etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Özcan Ö. herhangi bir yaralanma yaşamadı. Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKTU