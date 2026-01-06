Bilecik'te Alkollü Tır Devrildi — Sürücü 0.84 Promil

Bilecik'in D-650 Ahmetpınar mevkiinde 64 BD 600 plakalı tır alkol etkisiyle devrildi; sürücü Özcan Ö. 0.84 promil alkollü, yaralanma yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:18
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in merkez ilçesi D-650 karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde, Özcan Ö. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 64 BD 600 plakalı tır, Eskişehir istikametine seyir halindeyken alkolün etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Özcan Ö. herhangi bir yaralanma yaşamadı. Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatıldı.

